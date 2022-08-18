В Ярославле акция «Шаг к здоровью» пройдет 23, 24 и 25 августа

В Ярославской области продолжается акция «Шаг к здоровью» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области продолжается акция «Шаг к здоровью». В мобильных пунктах можно измерить давление, уровень сахара, определить риски инфекционных заболеваний. Кроме обследований, специалисты проводят лекции по профилактике инсульта, гипертонии, онкологии, диабета и, что сейчас очень важно, последствий COVID-19.

В Ярославле медпункты будут работать с 23 по 25 августа. С 16:00 до 20:00 пациентов ждут на площадке у ДК Добрынина, у дома №52 на проспекте Машиностроителей, в парке «Нефтяник» и у дома №50 на Ленинградском проспекте.

График работы пунктов можно посмотреть здесь.