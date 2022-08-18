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Происшествия18 августа 2022 8:51

Ветеринар из Ярославской области вместе с семьей попал в ДТП в Краснодарском крае

Ярославцы лежат в больнице – без денег и документов
Полина Вачнадзе

Ветеринарный врач из Гаврилов-Яма Александр Жеглов попал в жесткую аварию в Краснодарском крае. Вместе с семьей он поехал в отпуск, но планы были нарушены: ночью 16 августа его автомобиль «Хендай» столкнулся с микроавтобусом.

- Вся семья переломана, Александр пострадал больше всех. Лежат в больнице в городе Темрюк. Человек помогал всем, кто к нему обращался, давайте тоже поможем, - написали в соцсетях друзья ветеринара.

Александр просит, чтобы его лечили ярославские врачи, но транспортировка больного стоит больших денег. Их у семьи сейчас нет. Все документы остались в машине, которую, по всей видимости, отогнали на спецстоянку.

Подробности того, как помочь Александру, можно узнать здесь.

- Обязательно надо помочь. Пусть хоть понемногу, но нас много. Много благодарных этому замечательному человеку и прекрасному врачу, - пишут знакомые гаврилов-ямского ветеринара.