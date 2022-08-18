Глава региона предложил торговым сетям отмечать местные товары брендом «Ярославский продукт»

Брендирование таких товаров яркими наклейками «Ярославский продукт» поможет поддержать наших производителей Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев предложил торговым сетям выделять продукцию местного производства брендированным знаком «Ярославский продукт». Это не только повысит узнаваемость региональных товаров, но и в будущем поможет увеличить их объем выпуска.

– В Ярославскую область приезжает много гостей, и они часто спрашивают в магазинах именно местную продукцию. Сами жители тоже хотят покупать продукты, произведенные в нашем регионе - качественные и проверенные. А мы, в свою очередь, заинтересованы в увеличении объема выпуска нашей продукции, – сказал Михаил Евраев. – Брендирование таких товаров яркими наклейками «Ярославский продукт», выполненными в едином стиле, поможет поддержать наших производителей. Насколько конкретно это сможет поднять объемы реализации продукции, покажет время, но этот рост будет.

Представители ретейлов идею поддержали. Особенно предложение оформять ярославские товары в едином стиле.