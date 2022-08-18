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Общество18 августа 2022 7:31

Глава региона предложил торговым сетям отмечать местные товары брендом «Ярославский продукт»

Это должно повысить узнаваемость продуктов
Полина Вачнадзе
Брендирование таких товаров яркими наклейками «Ярославский продукт» поможет поддержать наших производителей

Брендирование таких товаров яркими наклейками «Ярославский продукт» поможет поддержать наших производителей

Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев предложил торговым сетям выделять продукцию местного производства брендированным знаком «Ярославский продукт». Это не только повысит узнаваемость региональных товаров, но и в будущем поможет увеличить их объем выпуска.

– В Ярославскую область приезжает много гостей, и они часто спрашивают в магазинах именно местную продукцию. Сами жители тоже хотят покупать продукты, произведенные в нашем регионе - качественные и проверенные. А мы, в свою очередь, заинтересованы в увеличении объема выпуска нашей продукции, – сказал Михаил Евраев. – Брендирование таких товаров яркими наклейками «Ярославский продукт», выполненными в едином стиле, поможет поддержать наших производителей. Насколько конкретно это сможет поднять объемы реализации продукции, покажет время, но этот рост будет.

Представители ретейлов идею поддержали. Особенно предложение оформять ярославские товары в едином стиле.