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Звезды15 августа 2022 13:20

В Ярославской области откроют еще два виртуальных концертных зала

В Любиме и Тутаеве
Полина Вачнадзе
В Ярославской области откроются еще два виртуальных концертных зала

В Ярославской области откроются еще два виртуальных концертных зала

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области откроются еще два виртуальных концертных зала. Один в детской музыкальной школе Любима, второй – в детской школе искусств Тутаева. Средства на приобретение современного оборудования – а это два миллиона рублей – будут выделены в рамках проекта «Цифровая культура».

Виртуальные залы уже работают в Угличе, Данилове и Рыбинске. Ежегодно в них проходит около 50 мероприятий, в том числе, трансляции из Концертного зала имени П.И. Чайковского.