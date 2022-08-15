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Происшествия15 августа 2022 7:32

В ярославском аквапарке на рабочем месте скончался мужчина

Трагедия произошла ночью 14 августа
Полина Вачнадзе
В ярославском аквапарке умер мужчина

В ярославском аквапарке умер мужчина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ярославском аквапарке в ночь на 14 августа произошла трагедия: на рабочем месте скончался охранник. По всей видимости, у него случился сердечный приступ.

- Аквапарк приносит соболезнования родным и близким усопшего, - говорится в посте в официальном сообществе аквапарка ВКонтакте.

Тело мужчины нашли рано утром в воскресенья, еще до того, как в аквапарк начали приходить посетители. На режим работы развлекательного комплекса трагическое происшествие не повлияло.