В ярославском аквапарке на рабочем месте скончался мужчина

В ярославском аквапарке умер мужчина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ярославском аквапарке в ночь на 14 августа произошла трагедия: на рабочем месте скончался охранник. По всей видимости, у него случился сердечный приступ.

- Аквапарк приносит соболезнования родным и близким усопшего, - говорится в посте в официальном сообществе аквапарка ВКонтакте.

Тело мужчины нашли рано утром в воскресенья, еще до того, как в аквапарк начали приходить посетители. На режим работы развлекательного комплекса трагическое происшествие не повлияло.