Ярославец украл почти миллион рублей у своего обездвиженного соседа

41-летний ярославец обвиняется в краже, совершенной в крупном размере с банковского счета Фото: Полина Вачнадзе

41-летний ярославец обвиняется в краже, совершенной в крупном размере с банковского счета. Его жертвой стал инвалид, который даже не заметил, что его обокрали. Спохватились родственники пенсионера уже после его смерти, и написали заявление в полицию.

Оказалось, что к преступлению причастен сосед пожилого человека. Ярославец жил с ним в одном общежитии во Фрунзенском районе. Пенсионер после травмы был обездвижен и за ним за определенную плату ухаживала соседка. Когда женщине пришлось отлучиться на несколько дней, она попросила обвиняемого присмотреть за инвалидом.

- Пожилой человек передал обвиняемому свою банковскую карту и пароль, чтобы тут купил продукты и снял оплату за свои услуги. Узнав, что на карте хранится большая сумма, мужчина решил ее похитить, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На своем телефоне ярославец установил мобильное приложение, привязал к нему карту и перевел себе 960 тысяч рублей. В конце декабря пенсионер умер, а обвиняемый съехал из общежития в неизвестном направлении. Но после того, как родственники написали заявление, мужчину нашли.

Свою вину он признал, раскаялся. Сейчас мужчина ждет суда.