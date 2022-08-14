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Происшествия14 августа 2022 19:50

В квартире Ярославля обнаружили мумифицированный труп женщины

Тело пролежало около 6 лет
Полина Вачнадзе
В квартире в Дзержинском районе Ярославля нашли мумифицированный труп женщины

В квартире в Дзержинском районе Ярославля нашли мумифицированный труп женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире в Дзержинском районе Ярославля нашли мумифицированный труп женщины. На момент смерти ей было 47 лет. По словам соседей, тело в пролежало в комнате около 6 лет.

- Внешних признаков насильственной смерти нет. Проводится доследственная проверка, - сказали в СКР по Ярославской области.

По одной из версий, комнату умершей женщины вскрыли из-за долгов за коммунальные услуги. Да и соседи были обеспокоены долгим отсутствием ярославны, правда, на их просьбы открыть квартиру и проверить, все ли там в порядке, продолжительное время никто не реагировал.