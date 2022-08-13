В Ярославской области с 25 августа начнет действовать программа туристического кешбэка

За путешествия по России будут возвращать 20% от стоимости путевки Фото: Полина Вачнадзе

25 августа начинается осенний этап программы туристического кешбэка: она распространяется на поездки с 1 октября до 25 декабря и на круизы с 1 сентября до конца навигации. Программа реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

- Ярославская область активно участвует в этом проекте. Уверен, что на новом этапе мы увидим многие наши отели и санатории в числе участников туристического кешбэка, - сказал председатель ярославского правительства Максим Авдеев.

Возврат части средств, потраченных на отдых, будет начислен за путевки, оплаченные картой "Мир" с 25 августа по 10 сентября. Обратно на счет вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Список партнеров можно посмотреть на сайте "Мир путешествий.рф".

Кстати, по распоряжению президента Владимира Путина, кешбэк на путевки на Дальний Восток составит до 40 тысяч рублей.