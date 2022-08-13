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Общество13 августа 2022 12:41

В Ярославской области с 25 августа начнет действовать программа туристического кешбэка

Она распространяется на поездки с 1 октября до 25 декабря
Полина Вачнадзе
За путешествия по России будут возвращать 20% от стоимости путевки

За путешествия по России будут возвращать 20% от стоимости путевки

Фото: Полина Вачнадзе

25 августа начинается осенний этап программы туристического кешбэка: она распространяется на поездки с 1 октября до 25 декабря и на круизы с 1 сентября до конца навигации. Программа реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

- Ярославская область активно участвует в этом проекте. Уверен, что на новом этапе мы увидим многие наши отели и санатории в числе участников туристического кешбэка, - сказал председатель ярославского правительства Максим Авдеев.

Возврат части средств, потраченных на отдых, будет начислен за путевки, оплаченные картой "Мир" с 25 августа по 10 сентября. Обратно на счет вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Список партнеров можно посмотреть на сайте "Мир путешествий.рф".

Кстати, по распоряжению президента Владимира Путина, кешбэк на путевки на Дальний Восток составит до 40 тысяч рублей.