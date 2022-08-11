Сотрудники Гаврилов-Ямского филиала АО «Ярдормост» пожаловались на своего руководителя

Дорожники филиала АО «Ярдормост» в Гаврилов-Яме не довольны своим руководителем Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорожники филиала АО «Ярдормост» в Гаврилов-Яме не довольны своим руководителем. Обращение с просьбой провести проверки сотрудники компании направили врио губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и в департамент дорожного хозяйства.

По словам дорожников, директор филиала Александр Пруденков «не имеет представления о работе дорожностроительной отрасли и не соответствует минимальным требованиям для руководства филиалом, из-за чего страдают интересы производства».

- Директор заставляет выкладывать на ямочный ремонт асфальт, не прошедший проверку в центральной лаборатории «Ярдорслужбы», а потом снижает премии, мотивируя это тем, что не смогли предъявить объемы работ заказчику. На ямочный ремонт поступают постоянно разные марки асфальта, часто с большей фракцией щебня, что усложняет укладку асфальта рабочим, - говорится в письме. Его авторы уточняют, что это уже вторая коллективная жалоба на руководителя.

В департаменте дорожного хозяйства по обращению будет проведена проверка.