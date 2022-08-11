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Общество11 августа 2022 6:54

В Ярославле расклеили листовки об эвакуации безработных

В объявлении перечислены адреса, по которым надо прийти с вещами и документами
Полина Вачнадзе
В Дзержинском районе Ярославля неизвестные развесили странные листовки

В Дзержинском районе Ярославля неизвестные развесили странные листовки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дзержинском районе Ярославля неизвестные развесили странные листовки. В них говорится, что неработающее население в случае объявления эвакуации в течение 4 часов должно явиться на сборные эвакуационные пункты. Указаны и адреса данных пунктов – все они находятся в общеобразовательных школах.

- С собой необходимо иметь документы, вещи по сезону, запас продуктов на три дня, - говорится в листовке.

Управляющие компании снимают развешанные объявления.

- Мэрия и администрация района не имеют отношения к расклеиванию листовок. Сейчас УК убирают их, чтобы не было паники, - сказали в мэрии Ярославля. - Правовым управлением прорабатывается вопрос о содержании объявления.