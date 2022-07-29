Ярославцы просят убрать вышку сотовой связи с детской площадки

Вышка стоит рядом с детской площадкой, детскими садами и жилыми домами. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

На странице врио губернатора Ярославской области ярославцы опубликовали пост с просьбой о помощи. Жители Заволжского района просят убрать вышку сотовой связи, которая находится рядам с детской площадкой и детским садом.

- В непосредственной близости от наших домов (Школьный проезд д.2, 4, 6, 6 к. 2, 8, Орджоникидзе 18 к. 3, 4, детский сад №151) установили вышку сотовой связи, являющуюся источником постоянного излучения сигналов и электромагнитного облучения. Вышка установлена в трех метрах от детской площадки и в 20 метрах от детского сада №151 и жилых домов, также в непосредственной близости находится детский сад №237, - написал на странице главы области ВКонтакте Дмитрий Лит.

Он попросил Михаила Евраева подключиться к решению вопроса о переносе вышки подальше от жилой застройки.