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Общество29 июля 2022 9:30

Ярославцы просят убрать вышку сотовой связи с детской площадки

За помощью жители Заволжского района обратились к врио губернатора
Полина Вачнадзе
Вышка стоит рядом с детской площадкой, детскими садами и жилыми домами. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Вышка стоит рядом с детской площадкой, детскими садами и жилыми домами. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

На странице врио губернатора Ярославской области ярославцы опубликовали пост с просьбой о помощи. Жители Заволжского района просят убрать вышку сотовой связи, которая находится рядам с детской площадкой и детским садом.

- В непосредственной близости от наших домов (Школьный проезд д.2, 4, 6, 6 к. 2, 8, Орджоникидзе 18 к. 3, 4, детский сад №151) установили вышку сотовой связи, являющуюся источником постоянного излучения сигналов и электромагнитного облучения. Вышка установлена в трех метрах от детской площадки и в 20 метрах от детского сада №151 и жилых домов, также в непосредственной близости находится детский сад №237, - написал на странице главы области ВКонтакте Дмитрий Лит.

Он попросил Михаила Евраева подключиться к решению вопроса о переносе вышки подальше от жилой застройки.