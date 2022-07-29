В ярославской больнице можно получить консультацию челюстно-лицевого хирурга

В больнице имени Соловьева в Ярославле организован бесплатный консультативный прием челюстно-лицевого хирурга. ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

В больнице имени Соловьева в Ярославле организован бесплатный консультативный прием челюстно-лицевого хирурга.

К специалисту могут обратиться пациенты с травмами лицевого скелета, доброкачественными образованиями на лице, шее, в полости рта. Также консультацию хирурга могут получить ярославцы с кистами челюсти, одонтогенными гайморитами, заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава и слюнных желез.

Прием проходит по понедельникам и пятницам с 10:00 до 12:00 в корпусе №2 соловьевской больницы. Предварительная запись не нужна.

- Необходимо представить электронный талон-направление из поликлиники по месту жительства на консультацию в ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» к челюстно-лицевому хирургу и на ортопантомограмму или КТ-исследование, - уточнили в региональном департаменте здравоохранения.