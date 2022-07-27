Житель Ростова задержан по подозрению в убийстве

46-летний житель Ростова Ярославской области задержан по подозрению в убийстве своего 37-летнего знакомого Фото: СУ СКР по Ярославской области

46-летний житель Ростова Ярославской области задержан по подозрению в убийстве своего 37-летнего знакомого. Преступление было совершено в квартире на улице Первомайской.

- По данным следствия, между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник нанес мужчине колотое ранение в область грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил источник КП-Ярославль, ростовцы не сошлись в политических взглядах, из-за этого и начался конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.