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Происшествия26 июля 2022 13:50

В Рыбинском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку на велосипеде

Она находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку на велосипеде

В Рыбинском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку на велосипеде

Фото: Рамиль ГАЛИ

В Рыбинском районе вчера, 25 июля, на дороге «Рыбинск-Глебово» произошло ДТП.

Примерно в 20:30 «Рено Логан», за рулем которого был 43-летний водитель, сбил 13-летнюю велосипедистку, ехавшую с ним в попутном направлении. Девочку с травмами отвезли в больницу.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.