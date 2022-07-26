В Рыбинском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку на велосипеде Фото: Рамиль ГАЛИ

В Рыбинском районе вчера, 25 июля, на дороге «Рыбинск-Глебово» произошло ДТП.

Примерно в 20:30 «Рено Логан», за рулем которого был 43-летний водитель, сбил 13-летнюю велосипедистку, ехавшую с ним в попутном направлении. Девочку с травмами отвезли в больницу.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.