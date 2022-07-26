В Ярославле задержали мужчину с 271 граммом героина

В Дзержинском районе Ярославля задержали 23-летнего мужчину с крупной партией наркотиков. Скриншот с видео, УМВД по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля задержали 23-летнего мужчину. У него изъяли 24 свертка с неким веществом, которое, как потом показала экспертиза, оказалось героином весом 57 граммов.

Осмотр автомобиля, на котором ехал задержанный, тоже принес свои плоды. В машине полицейские нашли еще 214 граммов наркотика, расфасованного по 117 сверткам. По словам молодого человека, он делал героиновые закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, молодому человеку по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.