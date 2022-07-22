В Ярославской области уменьшилось количество постоянного населения

Естественная убыль населения Ярославской области за 5 месяцев составила 5 353 человека Фото: Полина Вачнадзе

С января по мая этого года (по сравнению с аналогичным периодом года 2021-го) в Ярославской области естественная убыль населения увеличилась на 65 человек.

По данным Ярославльстата, за пять месяцев этого года в регионе родился 3 751 человек, а скончались 9 104 человека. Таким образом, естественная убыль населения составила 5 353 человека, против 5 288 в прошлом году.

По данным на 1 июня, численность постоянного населения Ярославской области составляла 1 миллион 221 тысячу человек. По сравнению с началом года – меньше на 6 097 жителей.