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Общество22 июля 2022 11:15

В Ярославской области уменьшилось количество постоянного населения

Естественная убыль населения составила чуть больше 5 тысяч человек
Полина Вачнадзе
Естественная убыль населения Ярославской области за 5 месяцев составила 5 353 человека

Естественная убыль населения Ярославской области за 5 месяцев составила 5 353 человека

Фото: Полина Вачнадзе

С января по мая этого года (по сравнению с аналогичным периодом года 2021-го) в Ярославской области естественная убыль населения увеличилась на 65 человек.

По данным Ярославльстата, за пять месяцев этого года в регионе родился 3 751 человек, а скончались 9 104 человека. Таким образом, естественная убыль населения составила 5 353 человека, против 5 288 в прошлом году.

По данным на 1 июня, численность постоянного населения Ярославской области составляла 1 миллион 221 тысячу человек. По сравнению с началом года – меньше на 6 097 жителей.