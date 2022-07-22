В Ярославле ограничат проезд для транспорта в районе Которосльной набережной

Ограничения будут действовать 7 августа Фото: Мэрия Ярославля

7 августа в Ярославле пройдет благотворительный забег в рамках празднования Дня железнодорожника. В этот день с 6 утра до 14:00 движение транспорта будут запрещено на улицах рядом с набережной. Временное ограничение вводится на Которосльной и Волжской набережных, улицах Почтовая, Подзеленье, Андропова, Первомайская и Волжском спуске.

Кроме того, на этих улицах запрещена остановка и стоянка автомобилей с 19:00 6 августа, сообщили в мэрии Ярославля.