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Общество22 июля 2022 7:02

В Ярославле ограничат проезд для транспорта в районе Которосльной набережной

В центре города пройдет благотворительный забег
Полина Вачнадзе
Ограничения будут действовать 7 августа

Ограничения будут действовать 7 августа

Фото: Мэрия Ярославля

7 августа в Ярославле пройдет благотворительный забег в рамках празднования Дня железнодорожника. В этот день с 6 утра до 14:00 движение транспорта будут запрещено на улицах рядом с набережной. Временное ограничение вводится на Которосльной и Волжской набережных, улицах Почтовая, Подзеленье, Андропова, Первомайская и Волжском спуске.

Кроме того, на этих улицах запрещена остановка и стоянка автомобилей с 19:00 6 августа, сообщили в мэрии Ярославля.