20 июля по Ярославской области пройдет проверка систем оповещения

Завтра, 20 июля, в Ярославской области пройдет комплексная проверка систем оповещения.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Завтра, 20 июля, в Ярославской области пройдет комплексная проверка систем оповещения.
- Подача сигнала «Внимание всем!» начнется в период с 10:00 до 12:30. Будут включены электросирены и громкоговорители, задействованы радио и телевидение, - сообщили в правительстве региона.
В ведомстве пояснили, что такая тренировка необходима для отработки своевременного информирования ярославцев в случае чрезвычайных ситуаций.