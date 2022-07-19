20 июля по Ярославской области пройдет проверка систем оповещения

Завтра, 20 июля, в Ярославской области пройдет комплексная проверка систем оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Завтра, 20 июля, в Ярославской области пройдет комплексная проверка систем оповещения.

- Подача сигнала «Внимание всем!» начнется в период с 10:00 до 12:30. Будут включены электросирены и громкоговорители, задействованы радио и телевидение, - сообщили в правительстве региона.

В ведомстве пояснили, что такая тренировка необходима для отработки своевременного информирования ярославцев в случае чрезвычайных ситуаций.