В Ярославле на ремонт регистратуры третьей поликлиники больницы №9 потратили 3,7 миллиона рублей

Обновленный участок стал более современным Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 18 июля, начала свою работу обновленная регистратура третьей поликлиники больницы №9.

Теперь здесь выстроена понятная система навигации, организована электронная очередь. Помимо этого, отремонтировали и холл. Стоимость всех работ составила 3,7 миллиона рублей.

– Ремонт выполнен качественно, помещение действительно изменилось, стало более современным. Сотрудники поликлиники довольны, думаю, их эмоции разделят и наши пациенты, – сказал главный врач больницы №9 Станислав Белокуров. – Ремонт в этой поликлинике, также как и в остальных, проводим в несколько этапов. Это необходимо для того, чтобы работа продолжалась, и пациенты и медики не испытывали неудобств.