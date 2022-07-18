В Тутаеве после дождя затопило дворы

Хватает пяти минут, чтобы дворы затопило. ФОТО: группа "Тутаев Подслушано" ВКонтакте

Жители нескольких дворов Тутаева в социальных сетях пожаловались на потоп. После дождя затопило двор на улице Моторостроителей.

- Уже нет сил терпеть этот ужас. Каждый раз после дождя у нас река, - пишет автор поста Виолетта Тягунова в группе «Тутаев Подслушано» ВКонтакте.

Как оказалось, не только этот двор регулярно уходит под воду.

- Многие дворы начинают плавать после ливня, - пишут в комментариях к посту.

После дождя тутаевцы не могут подойти к подъездам. ФОТО: группа "Тутаев Подслушано" ВКонтакте

- Как дождь, так к подъезду не подойти, разве только на лодке, сплошна река.

В администрации Тутаевского района сообщили, что о ситуации знают и даже назвали причину подтопления:

- Возможно, причина в неисправной ливневой системе. Информация доведена до управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Будут приняты меры.