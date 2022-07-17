В Угличском районе в столкновении легковушек пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличском районе Ярославской области вчера, 16 июля, примерно в 12:20 на дороге «Морозово-Шубино-Налуцкое» произошло ДТП. На трассе столкнулись «Лада Калина» под управлением 43-летнего мужчины и «Форд Фокус», за рулем которого ехала 32-летняя женщина.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада Калина» - 14-летний мальчик и 50-летний мужчина - с травмами госпитализированы. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.