Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июля 2022 7:20

В Угличском районе в столкновении легковушек пострадали два человека

В том числе и 14-летний мальчик
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Угличском районе в столкновении легковушек пострадали два человека

В Угличском районе в столкновении легковушек пострадали два человека

Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличском районе Ярославской области вчера, 16 июля, примерно в 12:20 на дороге «Морозово-Шубино-Налуцкое» произошло ДТП. На трассе столкнулись «Лада Калина» под управлением 43-летнего мужчины и «Форд Фокус», за рулем которого ехала 32-летняя женщина.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада Калина» - 14-летний мальчик и 50-летний мужчина - с травмами госпитализированы. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.