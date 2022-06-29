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Происшествия29 июня 2022 14:49

В Ярославской области под грузовой поезд попала 73-летняя женщина

От полученных травм пенсионерка скончалась
Полина Вачнадзе
В Ярославской области под колесами поезда погибла женщина

В Ярославской области под колесами поезда погибла женщина

Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ярославской области грузовой поезд сбил 73-летнюю пенсионерку. Трагедия произошла около 7 часов утра 28 июня на перегоне между станций Полянки и Козьмодемьянск.

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Приближающийся состав она не заметила. Машинист, хоть и увидел человека, идущего по рельсам и попытался затормозить, но избежать столкновения не смог.

От полученных травм местная жительница скончалась. Проводится проверка.