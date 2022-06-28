В Ленинском районе Ярославля установили обновленные памятники Фото: Мэрия Ярославля

В сквере 950-летия Ярославля в Ленинском районе установили обновленные памятники. После реконструкции там появились бюсты Героя Советского Союза, подполковника милиции Леонида Александровича Сергеева, Героев России, прапорщиков милиции Игоря Евгеньевича Серова, Сергея Владимировича Сниткина и Александра Анатольевича Селезнева.

— Специалистами нашего предприятия были проведены реставрационные работы по восстановлению памятников. Мы привели в нормативное состояние постаменты, полностью перекрасили бюсты и установили их на плиточный клей. Сверху прошли силиконовым герметиком, чтобы внутрь не попадала вода. Покрасочные работы проводились специальными атмосферостойкими красками на основе алкидных смол, которые позволят бюстам выстоять в любую погоду, — рассказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Памятники были открыты семь лет назад – в ноябре 2015 года.