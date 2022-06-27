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Происшествия27 июня 2022 10:22

В Ярославской области задержали мужчину с наркотиками

Полиция изъяла у него 150 граммов запрещенного вещества
Анастасия ГОЛУБЕВА
Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области сотрудники полиции и СОБРа задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в сбыте наркотиков.

В Угличском районе в частном доме подозреваемого правоохранительные органы устроили обыск. Они нашли пакет со светлым порошком и вещество, расфасованное по сверткам. Экспертиза показала, что в пакете оказалось производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой более 150 граммов.

- Установлено, что подозреваемый «работал» на один из интернет-магазинов по распространению наркотиков – получал партии, которые расфасовывал в свертки с целью дальнейшего сбыта. Сотрудниками полиции установлено, что изъятые наркотические средства предназначались для распространения на территории Угличского района и Ярославля, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.