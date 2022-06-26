В Заволжском районе Ярославля горела «Газель». ФОТО: группа "Подслушано Ярославль" ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля вчера, 25 июня, примерно в 12:40 прямо на проезжей части дороги загорелась «Газель». Машина в этот момент стояла на проспекте Машиностроителей, напротив дома №13а. Огонь, судя по всему, разгорелся в кабине водителя.

- Задействовано: 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Ликвидация пожара в 13:00. В результате пожара поврежден автомобиль на S=2 кв.м. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.