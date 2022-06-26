В Ярославле открылись 26 избирательных участков для дополнительных выборов депутатов

В Ярославле идут выборы депутатов. ФОТО: избирательная комиссия Ярославской области

В Ярославле сегодня проходят дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6. В 8 часов открылись 26 избирательных участков для голосования. Они будут работать целый день – до 20 часов.

- В 14 часов участковые избиркомы завершат прием заявлений или устных обращений избирателей о голосовании на дому. Такая возможность предусмотрена для избирателей, которые не могут по уважительным причинам, в частности, по состоянию здоровья, прибыть в помещение для голосования, - сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Также, в комиссии рассказали, что по состоянию на 12 часов на выборах проголосовал 721 избиратель или 1,92 % от общего числа избирателей.