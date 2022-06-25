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Происшествия25 июня 2022 11:01

В Тутаевском районе подросток на мопеде попал под колеса ВАЗа

Юношу госпитализировали
Полина Вачнадзе
Под колеса легковушки попал 15-летний подросток на мопеде

Под колеса легковушки попал 15-летний подросток на мопеде

Фото: УМВД по Ярославской области

В Тутаевском районе в деревне Першино вчера, 24 июня, под колеса легковушки попал 15-летний подросток на мопеде. Авария произошла на улице Заречной.

- По предварительной информации, юноша выезжал с прилегающей территории на дорогу и не предоставил преимущество автомобилю, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Несовершеннолетний госпитализирован.

На мопед молодой человек сел без шлема и защитной экипировки. Как выяснилось, водительских прав у подростка не было. Получить удостоверение категории "М" и "А1" можно только с 16 лет.