У ярославского бизнесмена арестовали "Лексус" за отказ сносить незаконные постройки

Ярославский бизнесмен может лишиться дорогой иномарки. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У владельца кафе, магазина, ресторана и отеля судебные приставы арестовали "Лексус". Дело в том, что по решению суда, и кафе, а магазин, и ресторан, и отель признаны самовольно возведенными постройками, которые владелец должен был снести. Но он не торопился исполнять это постановление.

- За просрочку предприниматель обязан выплатить денежные средства. Сумма уже превысила 2,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Из-за неуплаты дорогая иномарка бизнесмена оказалась под обременением. Если предприниматель и дальше будет тянуть с оплатой долга, машину выставят на торги.

- Стоит отметить, что до момента исполнения должником судебного решения о сносе самовольно возведенных построек сумма долга мужчины будет увеличиваться. Также в случае неисполнения мероприятия по сносу будут произведены принудительно.