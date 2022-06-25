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Общество25 июня 2022 8:28

У ярославского бизнесмена арестовали "Лексус" за отказ сносить незаконные постройки

На данный момент за просрочку исполнения решения суда мужчина должен 2,3 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
Ярославский бизнесмен может лишиться дорогой иномарки. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославский бизнесмен может лишиться дорогой иномарки. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У владельца кафе, магазина, ресторана и отеля судебные приставы арестовали "Лексус". Дело в том, что по решению суда, и кафе, а магазин, и ресторан, и отель признаны самовольно возведенными постройками, которые владелец должен был снести. Но он не торопился исполнять это постановление.

- За просрочку предприниматель обязан выплатить денежные средства. Сумма уже превысила 2,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Из-за неуплаты дорогая иномарка бизнесмена оказалась под обременением. Если предприниматель и дальше будет тянуть с оплатой долга, машину выставят на торги.

- Стоит отметить, что до момента исполнения должником судебного решения о сносе самовольно возведенных построек сумма долга мужчины будет увеличиваться. Также в случае неисполнения мероприятия по сносу будут произведены принудительно.