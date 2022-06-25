В Ярославле собираются отказаться от кондукторов в общественном транспорте

Пассажиры будут сами оплачивать проезд через валидаторы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области грядет очередная транспортная реформа. Полномочия в сфере транспорта с местного уровня переходят на региональный.

- Считаю, изменения назрели. Очевидно, транспортная реформа в Ярославле не принесла желаемых результатов. Здесь требуются более кардинальные решения: системный подход и структурные изменения, изучение опыта других регионов. В Думу поступил законопроект, который учитывает эти направления. Предлагаются довольно существенные изменения в сфере транспортного обслуживания населения, - сказал председатель комитета Николай Бирук.

В следующем году на транспортную реформу будет направлено порядка 7 миллиардов рублей. Предполагается обновление автобусов, троллейбусов и трамваев, установка в транспорте систем видеонаблюдения и информирования пассажиров, а также валидаторов. Последнее позволит полностью отказаться от кондукторов и перейти на бесконтактную оплату проезда банковскими или транспортными картами.

Кроме того, с перевозчиками собираются заключать брутто-контракты. Деньги за оплату проезда будут поступать в областной бюджет, а оттуда перечисляться перевозчикам. Причем не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры.

Окончательное решение по внесенному законопроекту депутаты примут 28 июня на заседании думы.