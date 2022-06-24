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Происшествия24 июня 2022 12:36

В Ярославском районе в столкновении иномарки и электросамоката пострадал 14-летний подросток

Сейчас он находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
Сейчас подросток находится в больнице

Сейчас подросток находится в больнице

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 23 июня, произошло ДТП. На дороге «Туношна-Бурмакино» столкнулись легковушка «Шевроле», за рулем которой был 46-летний мужчина и электросамокат, на котором ехал 14-летний подросток.

- В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован с травмами в больницу. По техническим характеристикам данный электросамокат подпадает под категорию «мопед», на который требуется водительское удостоверение категории «М». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.