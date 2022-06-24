Не опять, а снова: жительница Ярославля перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Злоумышленники действовали, как обычно, по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 64-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили женщине, что якобы с ее счетов хотят списать все деньги и, чтобы этого не произошло, нужно оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». К сожалению, женщина все так и сделала.

- Ущерб составил более 704 тысячи рублей. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция просит ярославцев быть бдительными и не выполнять действия, которые им могут предложить неизвестные по телефону.