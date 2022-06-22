«Подрядчик все осознал»: в Ярославле асфальтовую дорожку проложили в березу

Заасфальтированная дорожка ведет прямо в березу. ФОТО: Telegram-канал Михаила Евраева

Во дворе дома на улице Серго Орджоникидзе в Ярославле новую асфальтовую дорожку проложили прямо в березу. За работу подрядчика перед горожанами пришлось держать ответ врио губернатору региона Михаилу Евраеву.

- Здравствуй, дерево! Или еще чуть-чуть и, как у нас говорится, въехали бы в пень. Благодарю жителей, которые обратили внимание на то, как не надо делать благоустройство. Такие работы нам точно не нужны. Проношу извинения жителям за подрядчика. Он уже все осознал и в ближайшее время исправится, - сказал глава региона.

Дорожка в березу стало поводом для многочисленных шуток от ярославцев. Многие недоумевали, что за проект такой, раз рабочие не могли сместиться чуть влево и сделать тропинку между деревьями.

В мэрии города пяснили, что благоустройство двора еще не закончено. Здесь будет установлена детская площадка, а береза спилена.