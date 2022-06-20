В Рыбинске пять выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Это учащиеся школ №№ 1, 5, 10 и 32. Средний балл по этому предмету – 71, 56. Известно, что один человек не справился с экзаменом.

Сегодня, 20 июня и 21 июня школьники сдают информатику.

- По базовой и профильной математике большинство выпускников успешно справились с заданием, но стобалльных оценок не получил ни один человек. В обоих уровнях есть несправившиеся с заданиями. Высокие результаты – более 93 баллов, есть по химии, литературе и географии, - рассказали в администрации Рыбинска.