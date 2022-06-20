Ярославец в Брагино украл с витрины шубу за 100 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Дзержинского района Ярославля поступило заявление о том, что из торгового центра украли шубу.

Оказалось, что 27-летний ранее судимый ярославец дождался, пока продавец отвлекся, схватил с витрины шубу за 100 тысяч рублей и убежал. Позже он признался в похищении и рассказал, что продал меховую кражу неизвестным.

- Полицией Дзержинского района возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.