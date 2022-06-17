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Дом. Семья17 июня 2022 5:46

В Рыбинске пройдет бесплатная вакцинация животных

Домашних питомцев привьют от бешенства
Полина Вачнадзе
В Рыбинске домашних животных привьют от бешенства. ФОТО: Рыбинская Государственная Ветеринарная Клиника

В Рыбинске домашних животных привьют от бешенства. ФОТО: Рыбинская Государственная Ветеринарная Клиника

В Рыбинске 19 июня вновь пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Прививку можно сделать в Заволжском районе и в центре города.

Мобильный пункт вакцинации будет работать:

с 09:00 до 11:00 – на проспекте Ленина, 150 (у бассейна),

с 11:30 до 12:15 – на пересечении улиц Бадаева и Школьного переулка,

с 13:00 до 13:45 – на улице Малая Вонговская, 15 (у «Пятерочки»),

с 14:00 до 14:45 – на улице Переселенческой, 25 (у магазина «Молодежный»,

с 15:00 до 15:45 – на улице Коллективизации, 77 (у магазина «Продукты»).