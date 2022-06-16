В Ярославле спасали чайку, которая налетела на арматуру. ФОТО: МКУ "Центр гражданской защиты" Ярославля

В Ярославле спасатели из «Центра гражданской защиты» выручали из беды чайку. Горожане заметили птицу, которая во время полета зацепилась крылом за арматуру. Она торчала из столба электроосвещения на проспекте Ленина.

- Для спасательной операции пришлось использовать автовышку. Спасатель надел защитную каску и толстые рукавицы, чтобы исключить возможность агрессии со стороны птицы, освободил крыло от арматуры. Птица сразу же улетела, сделав круг над спасателями, - рассказали сотрудники «Центра гражданской защиты».