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Общество1 марта 2022 15:10

Ярославец украл бензин с заправки

За это против него возбудили уголовное дело
Влада Красоткина
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В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Ярославля обвиняют в краже бензина. В феврале мужчина на АЗС попросил заправщика залить в машину полный бак топлива, притворился, что пошел на кассу оплачивать покупку, но обманул рабочего.

- Сотрудница АЗС по громкой связи объявила о том, что бензин не был оплачен. Однако обвиняемый сел в автомобиль и начал движение с целью покинуть территорию заправки. Заправщик пытался его задержать, но безуспешно, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Вскоре беглеца поймали, в ходе расследования он полностью признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.