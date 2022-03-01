Ярославец украл бензин с заправки

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Ярославля обвиняют в краже бензина. В феврале мужчина на АЗС попросил заправщика залить в машину полный бак топлива, притворился, что пошел на кассу оплачивать покупку, но обманул рабочего.

- Сотрудница АЗС по громкой связи объявила о том, что бензин не был оплачен. Однако обвиняемый сел в автомобиль и начал движение с целью покинуть территорию заправки. Заправщик пытался его задержать, но безуспешно, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Вскоре беглеца поймали, в ходе расследования он полностью признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.