Ярославцам рассказали, как выходные дни скажутся на их зарплате

Всех ждет рабочая суббота... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославцев ждет длинная рабочая неделя, зато потом долгожданный отдых, целых три дня: 6, 7 и 8 марта. Эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин рассказал, скажется ли дополнительный выходной на зарплатах жителей области.

- Поскольку 8 марта, праздничный день, приходится в этом году на вторник, выходной день с субботы 5 марта перенесли на понедельник 7 марта. Иными словами, мы работаем в субботу за понедельник, а понедельник, соответственно, будет выходным. Таким образом, в марте будет три нерабочих дня подряд, - уточнил Александр.

Хоть 5 марта и не является предпраздничном днем, в этот день работники работают за понедельник. А поскольку 7 марта является как раз предпраздничным днем, рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час.

Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте.

В свою очередь, сотрудники, работающие по графикам (работы или сменности), продолжают ориентироваться на утвержденные в компании расписания.