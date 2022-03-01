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Общество1 марта 2022 9:15

Новым руководителем СЖД стал Рашид Сайбаталов

Его представили коллективу в Ярославле
Полина Вачнадзе
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Новым руководителем Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов. ФОТО: СЖД

Новым руководителем Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов. ФОТО: СЖД

Новым руководителем Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов. Вчера, 28 февраля, в Ярославле его представили коллективу.

- Северная магистраль всегда для меня была примером отлично работающей дороги. Постараюсь соответствовать ее ритму, и привнести новое. Хорошо понимаю роль и значимость СЖД, расположенной на одном и самых грузонапряженных направлений страны, – сказал новый начальник.

До этого назначения Рашид Сайбаталов руководил Куйбышевской железной дорогой, был заместителем генерального директора ОАО «РЖД» и начальником Центральной дирекции управления движением.