Новым руководителем СЖД стал Рашид Сайбаталов

Новым руководителем Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов. ФОТО: СЖД

Новым руководителем Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов. Вчера, 28 февраля, в Ярославле его представили коллективу.

- Северная магистраль всегда для меня была примером отлично работающей дороги. Постараюсь соответствовать ее ритму, и привнести новое. Хорошо понимаю роль и значимость СЖД, расположенной на одном и самых грузонапряженных направлений страны, – сказал новый начальник.

До этого назначения Рашид Сайбаталов руководил Куйбышевской железной дорогой, был заместителем генерального директора ОАО «РЖД» и начальником Центральной дирекции управления движением.