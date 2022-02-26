В Тутаевской ЦРБ скоро начнет работать новый томограф

В Тутаевской центральной районной больнице скоро запустят в работу новый томограф Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаевской центральной районной больнице скоро запустят новый томограф, который был установлен в начале февраля. Сейчас медики, которые будут на нем работать, проходят обучение.

- Специально заехал в больницу, чтобы проверить, как идет подготовка к запуску томографа. Вижу, что работа настроена, – сказал врио губернатора региона Михаил Евраев во время своего визита в Тутаевский район. – Важно, чтобы томограф заработал в ближайшее время. Потребность в обследованиях очень велика, потому что в стационаре больницы лечатся пациенты с коронавирусом.

Сканирование позволит увеличить скорость обследования и уменьшить время нахождения пациента на рентгеновском столе. Тутаевские специалисты смогут проводить исследования костно-суставной, дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта с применением контрастного усиления.