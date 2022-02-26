Экс-сотрудницу ярославской полиции подозревают в мошенничестве

Бывшая сотрудница ярославской полиции подозревается в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

67-летнюю уже бывшую сотрудницу финансово-экономического отдела центра финобеспечения ярославской полиции подозревают в мошенничестве. Совершено преступление было в крупном размере и с использованием служебного положения.

- По данным следствия, с января по октябрь 2021 года подозреваемая, исполняя служебные обязанности, необоснованно излишне начисляла на имена сотрудников УМВД России по Ярославской области денежное довольствие (заработную плату и иные выплаты) на общую сумму более 299 тысяч рублей, которые получила через кассу, распорядившись ими по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В УМВД уточнили:

- Факт противоправной деятельности был выявлен оперативниками собственной безопасности полиции. Работник была уволена. При подтверждении вины она понесет наказание в установленном законом порядке.