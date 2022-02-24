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Общество24 февраля 2022 10:24

Прокуратура Ярославской области начала проверку по утечке аммиака на тутаевской фабрике мороженого

Обрушившаяся кровля повредила трубы с опасным веществом
Полина Вачнадзе
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Прокуратура Ярославской области начала проверку по информации об утечке аммиака на фабрике мороженого

Прокуратура Ярославской области начала проверку по информации об утечке аммиака на фабрике мороженого

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ярославской области начала проверку по информации об утечке аммиака на фабрике мороженого в Тутаеве.

ЧП произошло в ночь с 23 на 24 февраля. Из-за большого количества снега частично обрушилась крыша складского помещения, что привело к повреждению трубы с аммиаком. На момент приезда спасателей предельно допустимая концентрация вещества была превышена в 64 раза.

- Утечка была оперативно ликвидирована. На место выехал Тутаевский межрайонный прокурор Антон Павлов. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан. При наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Инцидент взял под свой контроль и.о. прокурора региона Дмитрий Чумак.