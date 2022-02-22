В Ярославской области нашли недавно брошенное авто пропавшего жителя

Самого хозяина иномарки ищут вторые сутки. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В сельском поселении Туношенское пропал 40-летний Юрий Самодуров. Он не выходит на связь с 21 февраля. Известно, что в день исчезновения он пользовался своим красным автомобилем «Volvo» с белым полуприцепом. Правда, скоро машину нашли, но без хозяина.

- Рост Юрия 180 сантиметров, он среднего телосложения. Волосы темные с проседью, глаза серые, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина был одет в зеленую куртку с капюшоном, серую кофту, синие джинсы, шапку в полоску. Обут коричневые ботинки. Если вы видели Юрия, то сообщите об этом на горячую линию поискового отряда по номеру 88007005452.