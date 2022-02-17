Сотрудницу переславского суда оштрафовали за пьяное ДТП

Бывший секретарь Переславского районного суда Валерия Манцова оштрафована на 30 тысяч рублей Фото: Сергей ГАПОН

Теперь уже бывший секретарь Переславского районного суда Валерия Манцова оштрафована на 30 тысяч рублей. В отношении нее было возбуждено административное производство по статье «Невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен».

В аварию Валерия Манцова угодила 23 января этого года. Очевидцы сняли на видео, как 24-летняя сотрудница суда, будучи нетрезвой, посылает всех прохожих нецензурно.

В пресс-службе областного суда уточнили, что решение о штрафе в законную силу еще не вступило. Но контракт с Манцовой уже расторгнут, в Переславском суде она больше не работает.