Рыбинец пытался украсть несколько секций больничного забора

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске сотрудники полиции задержали злоумышленника, который пытался украсть металлическую секцию забора у больницы в Переборах. Вора увидели очевидцы и сообщили в правоохранительные органы.

- Задержан 59-летний местный житель. Он признался, что хотел сдать несколько секций забора в пункт приема металлолома. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.