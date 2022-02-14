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Происшествия14 февраля 2022 14:17

Рыбинец пытался украсть несколько секций больничного забора

Очевидцы позвонили в полицию и злоумышленника взяли на месте преступления
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу»

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске сотрудники полиции задержали злоумышленника, который пытался украсть металлическую секцию забора у больницы в Переборах. Вора увидели очевидцы и сообщили в правоохранительные органы.

- Задержан 59-летний местный житель. Он признался, что хотел сдать несколько секций забора в пункт приема металлолома. Ущерб от кражи составил 30 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.