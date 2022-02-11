В Ярославле пропал 16-летний подросток

Денис пропал 11 февраля. Фото: "ЯрСпас"

В Ярославле из детского дома в Ленинском районе Ярославля сбежал 16-летний Денис Ширшов. Он ушел сегодня, 11 февраля, около 12:00 дня. О пропажи мальчика сразу же заявили, его поисками занимаются волонтеры.

- Рост Дениса 170 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы темно-русые, короткие, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас".

Парень был одет в голубую ветровку с синими вставками, серые спортивные штаны, черные кроссовки. Если вы видели Дениса или знаете, где он может находиться, то сообщите об этом на горячую линию поискового отряда по номеру 8-910-964-08-38.