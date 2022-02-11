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Общество11 февраля 2022 7:37

Для Ярославля собираются закупить 10 новых троллейбусов

В рамках инвестиционного соглашения, подписанного еще в 2019 году
Полина Вачнадзе
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АО «Яргорэлектротранс» закупит 10 новых троллейбусов

АО «Яргорэлектротранс» закупит 10 новых троллейбусов

Фото: Мэрия Ярославля

На заседании совета директоров АО «Яргорэлектротранса», которое прошло в мэрии Ярославля, обсудили покупку 10 новых троллейбусов. Подвижной состав собираются закупал в рамках инвестиционного соглашения, подписанного в 2019 году между КУМИ города, ярославскими транспортниками и девелопером 3-RED.

На 10 новых машин планируют потратить более 70 миллионов рублей.

- Лизинговый договор рассчитан на пять лет. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры, после этого в течение 90 дней мы рассчитываем получить новый подвижной состав. Ежемесячные платежи будут компенсироваться за счет средств амортизации и целевой субсидии, а первоначальный платеж проведем за счет средств инвестиционного соглашения, - рассказал начальник городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Новые троллейбусы будут работать на наиболее востребованных маршрутах и в Дзержинском районе.