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Общество9 февраля 2022 6:05

В Ярославле нашли родителей пятилетнего мальчика, который ехал в автобусе один

Ребенка заметил водитель и сообщил в полицию
Полина Вачнадзе
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Ребенка заметил водитель и сообщил в полицию

Ребенка заметил водитель и сообщил в полицию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Ярославля установила и разыскала родителей пятилетнего мальчика, который в одиночестве ехал в автобусе №58.

В толпе пассажиров на ребенка сначала никто не обращал внимания. А когда салон опустел, водитель заподозрил что-то неладное и решил, что лучше позвонить в полицию. Сотрудникам ПДН малыш рассказал, что его зовут Рома. Сразу же начались поиски его родных и спустя пару часов их нашли.

Выяснилось, что Рома гулял под присмотром родственника, а когда тот отвлекся, прыткий ребенок забрался в автобус и уехал из Дзержинского района в Ленинский.

- Мальчик передан родителям. Сотрудники ПДН устанавливают причины и условия, способствующие самовольному уходу ребенка, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.