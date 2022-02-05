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Здоровье5 февраля 2022 15:23

Ярославские медики просят помощи автоволонтеров

В регионе стартовала акция #ДовезиМедика
Полина Вачнадзе
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В регионе стартовала акция #ДовезиМедика

В регионе стартовала акция #ДовезиМедика

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области со скоростью оказания медицинской помощи большие проблемы. Медиков не хватает, а число вызовов, наоборот, увеличилось в разы. Помочь врачам быстрее приезжать к пациентом могут автоволонтеры. По инициативе регионального ОНФ стартовала акция #ДовезиМедика.

- Мы получаем жалобы на то, что медики сутками не могут добраться к пациентам. Специалисты системы «Инцидент Менеджмент» фиксируют огромное количество обращений в соцсетях по этой тематике. Один из путей решения проблемы — привлечение волонтеров. В нашей области автоволонтеры давно и успешно помогают врачам, но на данный момент нужно гораздо больше экипажей, - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославской области Оксана Каменецкая.

Принять участие в акции могут все автовладельцы. Им предоставляют защитные средства, топливные карты, питание. Ответы на все вопросы относительно участия в акции можно по телефону: +7 (4852) 25-13-25.

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