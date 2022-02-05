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Здоровье5 февраля 2022 8:00

В Ярославской области почти 22 тысяч школьников отправили на карантин по гриппу и ОРВИ

На карантин по коронавирусу закрыто одно образовательное учреждение - детский сад №1 в Любиме
Полина Вачнадзе
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Из-за большого количества заболевших классы отправляют на дистант

Из-за большого количества заболевших классы отправляют на дистант

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Несмотря на то, что в эту волну немало заболевших детей и подростков, школ, закрытых на карантин именно из-за COVID-19, в регионе нет. Коронавирус стал причиной закрытия отдельных классов - на карантине находятся 35 классов, в которых обучаются 676 ребят.

Из-за COVID-19 пришлось закрыть детский сад №1 в Любиме.

Гораздо хуже картина с гриппом и простудой. На карантин по этим заболеваниям в Ярославской области закрыты 34 школы, 21 659 учеников сейчас обучаются дистанционно.

На дистанте сейчас школы №№80, 23, 59, 50, 88, 90, 68, 5, 6, 3, 77, 26, 67, 75, 21, 76 и 78 Ярославля, Брейтовская школа, Митинская школа Гаврилов-Ямского района, даниловские школы №1, №2 и №12, Спасская и Горушинская НШДС. В Рыбинском районе на карантин закрыты Тихменевская СОШ, в Тутаевском - Савинская, в Угличском - школы №3 и №5. в ярославском районе закрыты Красноткацкая, Туношенская, Дубковская, Михайловская, Кузнечихинская школы.

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